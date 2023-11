Primicile: "È impensabile una Turris senza Caneo" Il direttore sportivo dei corallini è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Nove sconfitte in undici gare tra campionato e Coppa Italia, otto nelle ultime nove nel girone C: sono questi i primi dati della crisi in casa Turris. I corallini proveranno il rilancio nella trasferta di Catania. La gara con gli etnei è in programma domani (ore 14) al "Massimino". Il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16): "Il momento è quello che è, dobbiamo cercare di trovare il problema per risolverlo e tocca a me trovarlo. Siamo sicuri che ne usciremo. Seguo la squadra quotidianamente e dimostra sempre attaccamento e voglia di uscire dalla crisi".

"Non ho dubbi sulla ripartenza del gruppo"

"Non è che sono convinto, sono straconvinto che usciremo dalla crisi. Lo percepisco dall'umore. - ha aggiunto Primicile - Abbiamo confronti costanti con il tecnico, con i calciatori e con la proprietà e siamo tutti dispiaciuti. Sappiamo il valore della rosa e del mister. Caneo lavora dieci ore al giorno. È impensabile una Turris senza Caneo in questo momento. Sfiderei chiunque a provare un mancato impegno per la causa".