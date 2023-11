Tennis, Challenger di Valencia: Brancaccio eliminato da Gaston Il francese si è imposto in due set col punteggio di 6-4 7-6.

E’ terminata al secondo turno la corsa di Raul Brancaccio nel torneo Challenger di Valencia. Sulla terra battuta spagnola il campano era stato bravo ieri vincere in due set, col punteggio di 6-1 6-1, l’altro azzurro Salvatore Caruso attualmente numero 287 della classifica mondiale ma in passato è stato tra i migliori 100.

Dopo questo successo, il ragazzo di Torre del Greco è tornato in campo questa mattina per sfidare il fantasioso francese Hugo Gaston. Match duro che ha visto trionfare il transalpino per 6-4 7-6. Tanto amaro in bocca per Brancaccio che, ancora una volta, ha dimostrato di poter competere con giocatori capaci di stazionare per molto tempo tra i Top 100.