Turris - Audace Cerignola 1-1: Guida evita il settimo ko di fila in campionato Punto di discontinuità nella crisi che, però, si conferma per la squadra biancorossa

Guida al 92' realizza il gol del pari ed evita alla Turris il settimo ko consecutivo in campionato. Finale di 1-1 al "Liguori" tra i corallini e l'Audace Cerignola. Pugliesi avanti con D'Andrea al 42'. A pochi istanti dal triplice fischio Guida realizza l'1-1, prezioso nella crisi profonda vissuta dai biancorossi di Caneo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Turris - Audace Cerignola 1-1

Marcatori: 42' pt D'Andrea (C), 47' st Guida (T)

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio, Burgio (41' st Guida); Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa (13' st Saccani); Giannone (13' st Nocerino), De Felice (13' st Maniero), D'Auria (32' st Pavone). All. Salvatore (Caneo squalificato). A disp. Cocetta, Frascatore, Iuliano, Miceli, Musumeci, Onda, Pagno, Primicile, Pugliese, Rizzo

A. Cerignola (3-4-3): Krapikas; Martinelli, Ligi, Allegrini; Tentardini, Ruggiero, Bezzon (37' st Botta), Russo; D'Andrea, Leonetti (37' st Coccia), Malcore (32' st Sosa). All. Tisci. A disp. Carnevale, D'Ausilio, De Luca, Fares, Gonnelli, Neglia, Prati, Trezza, Vitale

Arbitro: Djurdjevic

Ammoniti: Allegrini (C), Martinelli (C), Maestrelli (T), Franco (T), Ligi (C)