Tennis, Challenger di Maspalomas: Brancaccio al secondo turno Sulla terra rossa di Gran Canarie il campano ha battuto in due set il canadese Diez.

Esordio positivo per Raul Brancaccio al Challenger di Maspalomas in terra spagnola. Nell’ultimo torneo della sua stagione il tennista campano ha superato il primo turno battendo 6-4 6-2 il canadese Diez, numero 265 della classifica mondiale.

Sulla terra rossa di Gran Canarie il ragazzo di Torre del Greco ha espresso un ottimo gioco nonostante un primo set iniziato in salita. Brancaccio ha ceduto il servizio nel secondo game andando sotto 4-1, poi la rimonta con due break consecutivi e il 6-4 che ha incanalato la partita. L’azzurro è partito forte nel secondo imponendo il proprio gioco. Diez non è riuscito a tenere il ritmo imposto dall’italiano da fondo campo e si è fatto sorprendere dalle variazioni di chi è più abituata a giocare sulla terra rossa. Per il campano percentuali alte con la prima di servizio, fondamentali per comandare il gioco. Col break iniziale Brancaccio ha preso ancora maggiore fiducia e ha strappato il servizio al rivale anche nel quinto game volando sul 4-1 e chiudendo in seguito senza difficoltà per 6-2. Giovedì tornerà in campo contro il vincente della sfida tra Gulin e Fatic.