Turris, Guida: "Ripartiamo dal pari col Cerignola, ci ha dato fiducia" L'attaccante è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Angelo Guida è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16). L'attaccante della Turris, a segno nell'1-1 con l'Audace Cerignola, si è espresso così sul cammino dei corallini: "Il mister ci ha chiesto di ritrovare la nostra mentalità, il nostro gioco e siamo riusciti a farlo negli ultimi match. - ha spiegato l'attaccante - Nonostante le sconfitte le prestazioni ci sono state. Ora manca il risultato, ma il punto firmato domenica scorsa può essere utile per darci ulteriore fiducia e andare a caccia di una vittoria".

Domenica è arrivato il primo gol tra i professionisti

"Il gol mi ha dato ancora più certezze. - ha aggiunto Guida - Abbiamo tutti bisogno di continuità e non giocando, entrando poco, si può perdere fiducia. Ma io sono stato tranquillo, ero pronto e il gol ha dato ancora più tranquillità a me, ma a tutta la squadra. Abbiamo fatto una buonissima partita con il Cerignola. È un punto che aiuta il morale".

"Turris come una nuova sfida"

"Sulla Casertana posso solo dire che la proprietà e la dirigenza volevano tenermi, ma nell'incertezza sul ripescaggio si è inserita l'opportunità della Turris e sto facendo un campionato importante. È la mia scelta e sono contento al netto dell'ottimo rapporto che si conferma con la Casertana".

"Ad Avellino per vincere"

"Pratichiamo un gioco molto offensivo. Lo sai che puoi prendere gol, ma sai anche che puoi farne uno in più dell'avversario. Sulle sconfitte in serie si è bloccato un po' il meccanismo, ma appena centreremo la continuità si può tornare sui livelli dei primi match. Mi aspetto un Avellino di qualità, seppur reduce da due sconfitte. Noi andremo ad Avellino per proporre gioco. Non punteremo al pareggio, al punticino, ma andremo per vincere e cercheremo di mettere in difficoltà l'Avellino".