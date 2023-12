Luvo Barattoli Arzano, difficile trasferta in casa del Santa Teresa di Riva Sanguigni: Pronti a fare la nostra parte nel big match di questo fine settimana.

Un big match dopo l'altro: la capolista Luvo Barattoli Arzano affronta una delicata trasferta in casa del Santa Teresa di Riva. La formazione siciliana è fra le avversarie storiche dell'Arzano Volley e sicuramente anche in questa occasione ne verrà fuori un match da gustare fin dalla prima battuta.

"Approdiamo a questo incontro dopo una settimana di lavoro nel corso della quale abbiamo cercato di comprendere le cose che non sono andate nella gara di sabato scorso vinta faticosamente contro il Fasano" spiega la schiacciatrice Camilla Sanguigni.

La sfida in terra siciliana sarà anche per questo un test importante per la squadra arzanese che dopo nove giornate è al comando della classifica del campionato di serie B1 femminile. "Andiamo ad affrontare una squadra forte, ben costruita e pronta a metterci in difficoltà, sta a noi mettere in pratica quello che abbiamo preparato durante la settimana" prosegue Camilla Sanguigni.

La classifica recita che alle spalle della capolista Arzano con 18 punti c’è proprio il Santa Teresa di Riva che ne ha 16 così come l’Energy System Catania.

Si gioca al PalaBucalo di Santa Teresa di Riva, in via Giampiero. Fischio d'inizio alle ore 18, ufficiali di gara Nicola Bonetto ed Alessandro Scapinello. Diretta sui consueti canali social con condivisione sulla pagina dell'Arzano Volley.

"Una stagione che fino a questo momento non ha deluso le mie aspettative, mi sono subito inserita nel gruppo dell'Arzano Volley. Ho una buona intesa con le compagne di squadra ed in particolare con la palleggiatrice Allasia. Merito della società che riesce a creare l'ambiente giusto per lavorare e giocare con serenità" conclude Sanguigni.