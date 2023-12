Giugliano, Ciuferri: "Prima la salvezza, ma sognare non costa nulla" Il jolly offensivo dei tigrotti è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Flavio Ciuferri, prezioso nel cammino del Giugliano con quattro gol e tanta qualità al servizio dei tigrotti, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16).

"I risultati con Bertotto dimostrano quanto abbiamo fatto insieme"

"Sicuramente ci siamo ripresi subito dopo un avvio difficile e con l'arrivo di Bertotto abbiamo cambiato modo di giocare. - ha spiegato Ciuferri - Siamo molto più offensivi, proviamo a giocare dal basso e i risultati si vedono. Gli obiettivi? Dobbiamo salvarci il prima possibile per poi pensare a qualcosa come i playoff e perché no a sognare".

La prospettiva di squadra

"Qualsiasi sia l'avversario, di prima fascia o ultima, noi puntiamo a giocare sempre. A volte riesce, a volte no, ma l'obiettivo è partire dal basso ed esprimerci con la nostra idea di calcio. - ha aggiunto il jolly offensivo capitolino, classe 2004 - Il gruppo? Ci sono diversi giocatori esperti, reduci da anni importanti. Cerco di prendere il massimo da loro, con un pizzico della mia giovinezza, ma seguendoli nel percorso. Il mio ruolo? Mi piace giocare tra le linee e correre lungo il campo".