Gevi Napoli Basket: ecco Markel Brown. Llompart: "Grazie alla proprietà" Dentro la guardia statunitense classe '92. Sabato la sfida contro la Dolomiti Energia Trentino

Rischio emergenza con i due infortuni nel roster rimediati nel derby contro la Givova Scafati, in particolar modo quello che costringerà Justin Jaworski a diverse settimane di stop, e la Gevi Napoli è tornata subito sul mercato. Markel Brown è un nuovo giocatore del club azzurro. La guardia statunitense, classe '92, ex Brooklyn Nets e Houston Rockets, reduce dalle esperienze a Varese e Girona nella scorsa stagione, entra nel reparto esterni della squadra a disposizione di coach Igor Milicic. Sabato (ore 19.30) Napoli sarà ospite della Dolomiti Energia Trentino.

Llompart: "Ha dato l'ok per il mercato in tempi record"

"Con Markel Brown aggiungiamo alla squadra un giocatore importante, che lavora molto bene in tutte e due i lati del campo, sia in difesa che in attacco. - ha spiegato il responsabile dell'area tecnica, Pedro Llompart - Ha già avuto esperienza in Italia, l’anno scorso a Varese ha fatto una buona stagione, pensiamo che Markel è un giocatore che sia adatto al nostro stile di gioco. Voglio ringraziare la proprietà per lo sforzo fatto, e che in tempi record ha dato l’assenso per prendere il giocatore, dopo i due infortuni che abbiamo avuto domenica scorsa".

Foto: elaborazione grafica pagina Facebook Napoli Basket