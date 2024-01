Sorrento-Giugliano 2-0: De Francesco e Ravasio su rigore per i costieri Un gol per tempo, la squadra di Maiuri non sbaglia dagli undici metri

Al “Viviani” di Potenza il Sorrento ha battuto il Giugliano: finale di 2-0 con i rigori trasformati da De Francesco e Ravasio. Un gol per tempo e vittoria nel derby per i costieri sui tigrotti, che chiudono il match in inferiorità numerica con Salvemini da doppio giallo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Sorrento - Giugliano 2-0

Marcatori: 19' pt rig. De Francesco, 12' st rig. Ravasio

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (34' st. Panelli); La Monica (34' st Bonavolontà), De Francesco, Cuccurullo; Badje (23' st Martignago), Ravasio, Vitale (26' st Scala). All. Maiuri. A disp. D’Aniello, Oliva, Vitiello, Di Somma, Colombini, Messori, Caravaca, Kone, Aiello.

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre (31' st Oyewale); De Rosa, Vogiatzis (31' st De Sena), Giorgione (25' pt Gladestony); Ciuferri, Salvemini, Di Dio (6' st Oviszach). All. Bertotto. A disp. Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Berardocco, Grasso, Boccia, Aruta, Balde.

Arbitro: Vogliacco

Ammoniti: Giorgione (G)

Espulsi: Salvemini (G)