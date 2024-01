Turris: ecco Nicolao dal Brindisi, ufficiale l'acquisto del difensore Il classe '94 si è legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2025

La Turris ha ufficializzato l'acquisto di Giuseppe Nicolao a titolo definitivo dal Brindisi. Il difensore, classe '94, nativo di Nocera Inferiore, si è legato ai corallini con un contratto di un anno e mezzo, quindi fino al 2025. Nella giornata di ieri il Brindisi ha inserito Luca Falbo nella rosa per la seconda parte della stagione. L'esterno sinistro piemontese arriva in prestito dall'Avellino dopo il rinnovo con i lupi fino al 30 giugno 2025. Sabato (ore 18.30) la Turris ospiterà il Crotone al "Liguori" per la ventunesima giornata del girone C di Serie C.

Il comunicato del club biancorosso

"La S.S. Turris Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Giuseppe Nicolao dal Brindisi Football Club. Il difensore di piede mancino, nato a Nocera Inferiore il 5 marzo 1994, ha firmato un contratto di un anno e mezzo".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944