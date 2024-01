MoMap e Geko PSA Sant'Antimo: insieme nel basket Presentata ufficialmente la partnership tra l'azienda e il club di Serie B Nazionale di basket

MoMap e Geko PSA Sant'Antimo insieme nel basket. Nuova sfida per l'azienda di servizi di monitoraggio satellitare nel mondo della pallacanestro al fianco della Partenope, protagonista in Serie B Nazionale con la soddisfazione del CEO e senior manager di MoMap, Gennaro Capuozzo. "MoMap è un'azienda che ama lo sport e che è vicina a tutte quelle attività che sul territorio sono rilevanti e che hanno grossi risultati sportivi, ma non solo. - spiega - Ci danno anche la possibilità di organizzare iniziative che ci interessano, ovvero quelle in ambito sociale".

"Iniziative in ambito sociale"

L'obiettivo di coinvolgere sempre più ragazzi nello sport come già accaduto per MoMap in altre realtà anche nel basket. "MoMap ha sposato il nostro progetto e abbiamo condiviso sin dall'inizio quella che è la nostra politica di sport in un territorio molto difficile e che ha bisogno di far emergere quelle che sono le eccellenze - aggiunge il CEO di Geko Consulting, Maurizio Balbi - Non sono di Sant'Antimo e ho sperato di riunire tutti gli imprenditori. Realtà imprenditoriali come questa rendono ancora più valido il nostro brand che ha una storia breve, ma che cerca di ritagliarsi uno spazio nella pallacanestro italiana".

"Valori che condividiamo"

La prospettiva comune nello sport e nelle iniziative da condividere anche lontano dal parquet: "L'imprenditore che nasce sul territorio e che decide di dare qualcosa al territorio. - afferma il responsabile marketing della Geko PSA, Filippo Mincione - Questa è la cosa più bella, più importante. Sono valori che noi condividiamo e, quindi, per noi è un piacere poter collaborare con MoMap e con Gennaro (Capuozzo, ndr)".