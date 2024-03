Monopoli-Turris 0-0: il tabellino. Domenica sfida col Catania al "Liguori" Espulso Pugliese negli istanti conclusivi: il centrocampista salterà il prossimo match

Pari tra il Monopoli e la Turris: finale di 0-0 al "Veneziani" con i corallini in 10 negli istanti conclusivi. Al 50' della ripresa Pugliese ha rimediato il secondo giallo e l'espulsione. Domenica i biancorossi ospiteranno il Catania al "Liguori".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Monopoli - Turris 0-0

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Barlocco; Viteritti, Borello, De Risio, Ardizzone (28 ’st Bulevardi), La Valdera (1’ st Angileri); Grandolfo (37’ st Sosa), Tommasini. All. Taurino. A disp. Dalmasso; Cristallo, Simone, Arioli, Vitale.

Turris (3-5-2): Marcone; Esempio, Maestrelli, Panelli; Saccani, Franco, Scaccabarozzi, Pugliese, Nicolao (44’ st Cocetta); Jallow (32’ st Giannone), Maniero (23’ st D’Auria). All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno; Serpe, De Felice, Pavone, Nocerino, D’Alessio, Siega, Ricci

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Angileri (M), Viteritti (M), Bizzotto (M), Bulevardi (M), Maestrelli (T)

Espulso: al 50' st Pugliese (T)

Recupero: 1' pt, 5' st