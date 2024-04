Juve Stabia in Serie B, De Luca: "Coronato il sogno di città e tifosi" Gli auguri della Regione Campania e dalla Commissione Straordinaria Prefettizia

Prosegue la festa a Castellammare per la promozione della Juve Stabia in Serie B e arrivano gli auguri da parte della Regione Campania e del presidente Vincenzo De Luca: "Congratulazioni alla Juve Stabia che, con la vittoria matematica del girone C della Lega Pro, torna in Serie B dopo aver condotto in maniera brillante un campionato dominato fin dall'inizio. Un sogno che i cittadini di Castellammare di Stabia coronano e il giusto riconoscimento a una società capace di rendere vincente un progetto giovane, diretto con passione e determinazione dal presidente Langella e dal mister Guido Pagliuca e coadiuvato in maniera egregia dallo staff dirigenziale e tecnico. Bravi tutti".

"Che sia l'avvio di una fase nuova per la comunità"

Anche la Commissione straordinaria prefettizia, guidata da Raffaele Cannizzaro, si è congratulata con la società gialloblu "per l'importante traguardo raggiunto dalla squadra con la promozione nel campionato di Serie B. Lo sport costituisce un'importante occasione di crescita, soprattutto per i giovani, e può contribuire a determinare nuove possibilità di riscatto. L'augurio è che la promozione nel campionato cadetto sia l'avvio di una fase nuova per la comunità stabiese". Nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento ufficiale a Palazzo Farnese".