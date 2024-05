Turris, Giannone: "Colantonio? Alcuni sperano che possa rimanere" Sul futuro societario: "Colantonio? Alcuni sperano che possa rimanere"

L'attaccante della Turris, Luca Giannone, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Abbiamo iniziato bene, ma dopo tre/quattro gare siamo andati incontro a grandissime difficoltà. - ha spiegato Giannone - Sono arrivate 9 sconfitte di fila: un blackout generale. Abbiamo fatto fatica ad uscire dalla crisi, ma con il cambio di allenatore abbiamo cambiato qualcosa. Prima volevamo fare la partita, con Menichini abbiamo puntato sull'attendere un pochino nelle situazioni e siamo arrivati all'obiettivo".

"La capacità di attendere ha fatto la differenza"

"La cessione? C'è questa possibilità. Anche in passato c'è stato un momento in cui si stava concretizzando l'uscita del presidente. Alcuni sperano che possa rimanere Colantonio. Il cambiamento? Non si sa a cosa si può andare incontro. Quello che sarà lo vedremo con il tempo. Loreto? Come persona è eccezionale e volevo la sua conferma a Torre del Greco. Ho parlato anche con Primicile per un ritorno immediato: è un ragazzo forte, che si impegna, un professionista serio".