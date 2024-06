Giugliano: rinnovo con Romano fino al 2026 Il centrocampista: "Bellissimo giocare i playoff e vogliamo fare anche meglio in futuro"

Il Giugliano ha ufficializzato il rinnovo del contratto per Antonio Romano. Il centrocampista, classe '96, si è legato ai gialloblu con un accordo fino al 30 giugno 2026 (base biennale). "Non c'è un ricordo particolare, ma se devo dirne uno il più bello è stato quando abbiamo avuto la certezza dei playoff. - ha spiegato Romano ai canali ufficiali social del Giugliano - È stata una bellissima soddisfazione giocarli con questa maglia. Siamo stati un gruppo fantastico con un mister (Bertotto, ndr) che mi ha reso protagonista. In società sanno fare calcio e anche per questo ho apprezzato subito la proposta e ho deciso di firmare il rinnovo. Dovremo replicare l'intensità dello scorso anno, ma vogliamo fare anche meglio in campo".