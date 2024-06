Gevi Napoli Basket: prosegue il restyling del roster La società azzurra ha salutato Lever ritrovando Totè e inserendo Treier per la squadra 2024/2025

L'uscita di Alessandro Lever, l'ingresso di Kaspar Treier, il ritorno di Leonardo Totè: prosegue il restyling del roster per la Gevi Napoli verso la stagione 2024/2025. La società azzurra ha inserito l'ala classe '99, reduce dal quadriennio in canotta Dinamo Sassari. "Sono molto contento di arrivare a Napoli. - ha spiegato il nazionale estone - Ho visto la squadra giocare lo scorso anno e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con coach Milicic. I miei obiettivi sono quelli di lavorare, crescere e migliorare insieme ai compagni di squadra per poter fare il meglio possibile".

Il comunicato su Lever

"La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Alessandro Lever al club azzurro fino al 30 Giugno 2025. Ad Alessandro va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l’impegno profuso nel corso di questa stagione, ed un in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale".

