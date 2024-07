Giugliano: De Rosa ha rinnovato fino al 2026 Nuovo accordo su base biennale per il centrocampista classe '94

Nuovo accordo tra Roberto De Rosa e il Giugliano. Il centrocampista classe '94 ha prolungato il suo contratto con la società gialloblu fino al 30 giugno 2026. Biennale per De Rosa nell'organico dei tigrotti dal 2021 e protagonista, quindi, della promozione in C e delle due salvezze in terza serie nazionale con la partecipazione ai playoff nell'ultima stagione.

La nota ufficiale del club gialloblu

"Rinnovo fino al 2026 per Roberto De Rosa. Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo di contratto con il calciatore Roberto De Rosa. Il centrocampista, classe 1994, ha firmato un accordo su base biennale".