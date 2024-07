Sorrento: Enrico Barilari è il nuovo allenatore Rescissione consensuale con Maiuri, nuovo tecnico per i costieri

Il Sorrento ha ufficializzato l'addio con Vincenzo Maiuri e l'arrivo di Enrico Barilari nel ruolo di allenatore dei costieri. Il club rossonero riparte dal tecnico che ha firmato la storica promozione del Sestri Levante tra i professionisti e che nell'ultima stagione ha ottenuto la salvezza in C.

I comunicati del club

"Enrico Barilari è il nuovo allenatore del Sorrento Calcio 1945 Srl. Nato a Levanto il 7 marzo del 1974, Barilari nelle ultime due stagioni ha prima condotto il Sestri Levante ad una storica promozione tra i professionisti e poi, lo scorso anno, ha ottenuto con la formazione ligure una eccellente salvezza in Serie C.

In precedenza, Barilari ha lavorato nei settori giovanili di Spezia e Lavagnese prima di approdare appunto al Sestri Levante (con il quale ha vinto lo scudetto in Serie D nel 2023 battendo in finale proprio il Sorrento). Barilari, che ha siglato un contratto biennale, sarà accompagnato in questa avventura dal vice allenatore Marco Trovarelli, dal collaboratore tecnico Vasco Regini, dal preparatore dei portieri Maurizio Rollandi e dal match analyst Simone Schiraldi. Dello staff tecnico faranno parte anche Bruno Conte, già in forza al settore giovanile del Sorrento, ed il preparatore atletico Giuseppe Ambrosio, riconfermato per la terza stagione consecutiva nelle fila rossonere".

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver rescisso in modo consensuale il contratto che legava fino al 30 giugno 2025 il club con il tecnico Vincenzo Maiuri. A Vincenzo Maiuri, tra gli artefici della straordinaria cavalcata verso la C nella stagione 2022/2023 e della salvezza conseguita nella passata stagione, va il ringraziamento per il contributo fornito alla causa del Sorrento nel corso di tutta la sua avventura in Penisola e l’augurio di ritrovare entusiasmo e motivazioni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945