Juve Stabia: ecco Morachioli. Mignanelli alla Spal, Tonin al Pescara Le ultime operazioni di mercato del club di Castellammare nella sessione estiva

Gregorio Morachioli è un nuovo calciatore della Juve Stabia. La società gialloblu ha acquistato l'attaccante classe 2000 a titolo definitivo dal Bari. Contratto fino al 30 giugno 2026 per Morachioli con le vespe. Anche Nicolò Fortini entra nella rosa di Castellammare con la formula del prestito dalla Fiorentina. Ceduti a titolo definitivo Riccardo Tonin al Pescara e Daniele Mignanelli alla Spal. Pasquale Faccetti passa in prestito all'ACD Città di Sant'Agata.

I comunicati ufficiali

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dal Bari, dell’attaccante Gregorio Morachioli che si lega alla nostra società con contratto biennale fino al 30 giugno 2026 con opzione. Il calciatore, nato a La Spezia il 27 febbraio del 2000, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus, ha poi vestito le maglie di Pistoiese (14 presenze), Rieti (24 con 3 reti) Renate (52 con 1 rete) prima della sua ultima esperienza al Bari dove ha giocato 39 gare segnando 1 rete".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo (in prestito secco), dalla Fiorentina, del difensore Nicolò Fortini che si lega alla nostra società fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nato a Lucca 13 febbraio del 2006, é cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Daniele Mignanelli, classe ‘93, alla Spal. Il calciatore nel biennio con la nostra maglia ha totalizzato 62 presenze in campionato siglando 6 reti e 7 assist, 2 presenze in Supercoppa con 1 assist e 1 presenza in Coppa Italia. La società ringrazia Daniele per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi due anni, culminati con la promozione in Serie B".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione a titolo definitivo dell’ attaccante Riccardo Tonin, classe ‘01, al Pescara Calcio 1936. Il calciatore arrivato lo scorso 1 luglio, ha svolto i ritiri di Telese e Capracotta, esordendo con la nostra maglia nel turno preliminare di Coppa Italia contro l’Avellino. La società ringrazia Riccardo per l’impegno e la professionalità e gli augura le migliori fortune professionali".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione in prestito secco dell’attaccante Pasquale Faccetti, classe ‘05, all’A.c.d. Città di Sant’Agata. Il calciatore che ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile, ha totalizzato con la nostra maglia due presenze in Coppa Italia di Serie C con un rigore segnato contro il Potenza. La società ringrazia Pasquale per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia 1907