Il Sorrento vince a Monopoli con il gol di Musso (0-1) Serie C, seconda giornata: continuità e prima vittoria stagionale per i rossoneri al "Veneziani"

Il Sorrento passa al "Veneziani" di Monopoli: gol di Musso al minuto 24 e i rossoneri trovano la prima vittoria stagionale dopo il pari all'esordio in campionato a reti bianche contro il Catania. Continuità per il gruppo allenato da Barilari che firma il vantaggio e controlla il risultato fino alla fine: quattro punti dopo due giornate per il Sorrento.

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Monopoli - Sorrento 0-1

Marcatori: 24' Musso

Monopoli (3-5-2): Vitale; Cristallo, Miceli, Bizzotto; Viteritti (28’ st Yabre), Battocchio, De Risio (17’ st Calvano), Bulevardi (17’ st Bruschi), Pace; Vazquez, Grandolfo (7’ st Yeboah). All. Colombo. A disp. Garofani, Sibilano; Angileri, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Palo

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico; Cuccurullo, De Francesco, Cangianello (12’ st Colangiuli); Guadagni (12’ st Palella, 40’ st Di Somma), Bolsius (34’ st Riccardi), Musso (34’ st Russo). All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi; Carotenuto, Scala, Vitiello, Cadili, Lops

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: De Risio, Bizzotto (M); Cuccurullo, Colangiuli( S)

Recupero: 2' pt, 5' st