Monopoli-Sorrento 0-1, Barilari: "Testa bassa e lavorare" Il commento del tecnico e di Musso nel post-gara del "Veneziani"

Il Sorrento conferma solidità e rientra da Monopoli con la prima vittoria stagionale. Risultato di 1-0 al "Veneziani" contro i pugliesi e quattro punti dopo due gare per la squadra allenata da Enrico Barilari: "Mi prendo i tre punti, anche se dobbiamo migliorare per non soffrire come il secondo tempo. - ha spiegato il tecnico dei costieri - Sono felice per quanto espresso dai ragazzi, in particolare nella prima frazione, ma ora testa bassa e lavorare".

Musso: "Bisogna lavorare per la squadra

"Possiamo crescere ancora. - ha aggiunto Antonino Musso, match-winner a Monopoli - C’è da essere soddisfatti sia a livello di squadra che personale. Avevo cercato il gol già con il Catania, ma quel che è più importante è lavorare per la squadra. La dedica? Per la mia famiglia, la mia ragazza e chi mi sta sempre vicino".