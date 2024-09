Sorrento, Cuccurullo: "Fiducia nel tour de force" "Abbiamo una rosa profonda per poter affrontare con fiducia questo doppio impegno"

Alle 20.45 il Sorrento sarà ospite del Crotone allo stadio "Ezio Scida" con l'obiettivo della continuità dopo il pari a reti bianche nel derby con la Turris. I pitagorici sono, invece, reduci dalla debacle di Picerno (5-2 per i lucani sull'ex Longo). "Conosciamo il valore del Crotone, la loro forza e sappiamo quanto sarà difficile giocare lì ma in queste prime partite abbiamo dimostrato il nostro valore e dato continuità alle prestazioni e ai risultati. - ha spiegato nella conferenza pre-gara il centrocampista del Sorrento, Marco Cuccurullo - Abbiamo una rosa profonda per poter affrontare con fiducia questo doppio impegno esterno in pochi giorni". La gara Crotone-Sorrento, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Simone Pistarelli della sezione di Fermo ed Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata e dal quarto ufficiale Adolfo Baratta della sezione di Rossano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945