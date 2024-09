Il Sorrento passa a Crotone: 2-1 con Todisco e Musso Pitagorici avanti dopo due minuti, ribaltone dei costieri nella ripresa

Il Sorrento vince allo "Scida", ribalta il Crotone con il finale di 2-1. I costieri si ritrovano sotto dopo appena due minuti con la rete di Oviszach (1-0 all'intervallo). In avvio di ripresa ecco il cambio di passo del Sorrento che trova il pari con Todisco al 57' e il sorpasso a un quarto d'ora dal termine con Musso. La squadra allenata da Barilari conferma il vantaggio rischiando solo sull'ultimo tentativo dei pitagorici da palla inattiva: risultato di 2-1 e il Sorrento sale a quota 11 nel gruppo delle seconde in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Crotone - Sorrento 1-2

Marcatori: 2' pt Oviszach (C), 12' st Todisco (S), 29' st Musso (S)

Crotone: (4-2-3-1) Sala; Rispoli (28' st Guerini) Cargelutti, Di Pasquale (1' st Armini), Giron; Gallo, Schirò (33' st Stronati); Oviszach (20' st Silva), Tumminello, Vitale (28' st Kostadinov); Gomez. All. Longo. A disp. Martino, D’Alterio, Stronati, Cantisani, Rojas, D’Aprile, Aprea, Akpro, Chiarella).

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico (1' st Colombini); Cuccurullo, De Francesco (1' st Colangiuli), Cangianiello; Guadagni (33' st Lops), Musso, Bolsius (19' st Riccardi). All. Barilari. A disp. Harrasser, Albertazzi, Vitiello, Ilardi, Cadili, Carotenuto, Palella, Polidori, Scala, Esposito

Arbitro: Di Cicco

Ammoniti: Giron (C), Cargnelutti (C), Oviszach (C), Di Pasquale (C), Rispoli (C), Blondett (S), Bolsius (S), Riccardi (S)

Recupero: 5' st

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945