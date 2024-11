Juve Stabia: 0-0 con il Brescia, vespe in 10 dal 15' Espulso Varnier e i gialloblu resistono per un pari importante in inferiorità numerica

Pari per la Juve Stabia contro il Brescia. Al "Menti" finale di 0-0 con le vespe in 10 al 15' per l'espulsione di Varnier. I gialloblu non trovano la vittoria, auspicata per sbloccarsi alla vigilia e nella pausa Nazionali, ma reggono per un punto importante in inferiorità numerica per 75 minuti.

Il tabellino

Serie B

Quattordicesima Giornata

Juve Stabia - Brescia 0-0

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Pierobon (68' Zuccon), Leone, Maistro (46' Fortini), Floriani Mussolini; Mosti (32' Rocchetti); Candellone (68' Artistico), Adorante (86' Piscopo). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Ruggero, Baldi, Di Marco, Meli, Gerbo, Piovanello

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann (71' Corrado), Cistana, Papetti, Jallow; Bertagnoli (80' Paghera), Verreth, Besaggio (46' Nuamah); Galazzi (58' Olzer); Bianchi (58' Moncini), Borrelli. All. Maraner (Maran squalificato). A disp. Andrenacci, Calvani, Juric, Buhagiar

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Thiam (J), Rocchetti (J), Leone (J), Besaggio (B), Galazzi (B)

Espulso: 15' Varnier (J)