Juve Stabia, riecco la vittoria: 2-1 sul Sudtirol Decisivo il gol di Bellich dopo il pari di Kofler. In avvio la rete di Candellone

La Juve Stabia supera il Sudtirol con il finale di 2-1 nell'anticipo del sedicesimo turno di Serie B e ritrova la vittoria che mancava dal 4 ottobre scorso. Candellone porta le vespe in vantaggio al minuto 8. Nella ripresa Kofler firma il pari al 74', ma cinque minuti dopo ci pensa Bellich a realizzare il gol decisivo per i 3 punti. Rilancio completo per la squadra di Pagliuca.

Il tabellino

Serie B

Sedicesima Giornata

Juve Stabia - Sudtirol 2-1

Marcatori: 8′ pt Candellone (J), 29′ st Kofler (S) 34′ st Bellich (J)

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Mussolini, Leone (39′ st Meli), Buglio (45′ st Ruggero), Fortini (1′ st Rocchetti); Piscopo (23′ st Pierobon), Candellone, Adorante (23′ st Aritistico). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Di Marco, Zuccon, Gerbo, Baldi, Piovanello

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Ceppitelli, Giorgini; El Kaouakibi, Mallamo (24′ st Zedadka), Arrigoni, Molina (43′ st Crespi), Rover (24′ st Davi); Merkaj (39′ st Casiraghi), Odogwu. All. Zaffaroni. A disp. Drago, Cagnano, Masiello, Martini, Pietrangeli, Vimercati, Praszelik

Arbitro: Feliciani

Espulso: 40′ pt Tarantino (J, dalla panchina), Chiodi (S, dalla panchina)

Ammoniti: Buglio (J) Leone (J) Arrigoni (S) Candellone (J) Folino (J) Davi (S)