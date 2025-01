Napoli Basket ko contro la Virtus Bologna (86-75) LegaBasket Serie A, Valli: "Piccolo passo in avanti come gioco di squadra"

Sconfitta alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna per il Napoli Basket con il risultato di 86-75 nella quindicesima giornata della LegaBasket Serie A. "È chiaro che tra Virtus Bologna e Napoli c’è un divario soprattutto, e non solo, fisico che abbiamo accusato. - ha spiegato il coach degli azzurri, Giorgio Valli - Dobbiamo dire però che i ragazzi hanno fatto una partita molto più che dignitosa, hanno seguito il piano gara cercando di trovare soluzioni tecniche e tattiche contro un avversario che fa l’Eurolega. Complimenti a loro che sono una formazione di grande livello. La mia squadra ha fatto un piccolo passo in avanti come gioco di squadra, cosa di cui abbiamo bisogno. Crediamo nella salvezza, siamo lì e non ci arrendiamo, anzi ci crediamo ancora più di prima".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Virtus Segafredo Bologna - Napoli Basket 86-75

Parziali progressivi: 26-13, 44-35, 74-56

V. Bologna: Cordinier 11, Accorsi ne, Belinelli 20, Pajola 7, Visconti ne, Hackett 2, Grazulis 16, Morgan 2, Polonara 14, Diouf 6, Akele 4, Tucker 4. All. Ivanovic

Napoli: Pullen 17, Zubcic 6, Treier 10, Pangos 5, De Nicolao, Woldetensae 6, Saccoccia ne, Newman, Green 6, Totè 15, Mabor ne, Bentil 10. All. Valli

Arbitri: Baldini, Galasso, Catani