Juve Stabia ko: il Sassuolo batte le vespe 2-0 Diversi rimpianti per i gialloblu con un gol per tempo annullato per fuorigioco

Sconfitta al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia per la Juve Stabia. Il Sassuolo ha superato le vespe con il finale di 2-0. Per i neroverdi Longo in panchina al posto dello squalificato Grosso. Avvio deciso per i gialloblu di Pagliuca e Maistro va rapido per la conclusione che sorprende Moldovan, ma c'è il fuorigioco di Adorante. Lunga attesa al VAR, poi la segnalazione: si resta sullo 0-0. Rimpianti gialloblu con un Sassuolo che alza l'intensità dopo il brivido. Combinazione sulla destra, aperta da Berardi e chiusa sull'asse Toljan-Laurentie. Thiam battuto al 45' tra le proteste gialloblu che portano al rosso per Lovisa e Pagliuca: secondo tempo con le vespe senza tecnico e direttore sportivo in panchina. Decisioni di Ferrieri Caputi contestate dalla Juve Stabia. Chance per il pari che scorre lungo il mancino di Piscopo in transizione: l'attaccante gialloblu non trova lo specchio. Altra occasione anche sul malinteso difensivo dei neroverdi. Contropiede Sassuolo chiuso da Mulattieri al minuto 71: emiliani che chiudono i giochi, anche se nel finale la Juve Stabia va ancora a segno, questa volta con Leone, ma di nuovo una posizione di fuorigioco cancella la rete delle vespe. Finale di 2-0 per il Sassuolo al “Mapei Stadium” con diversi rimpianti nello sviluppo gara.

Il tabellino

Serie B

Ventiquattresima Giornata

Sassuolo - Juve Stabia 2-0

Marcatori: 44′ p.t. Laurientè, 26′ s.t. Mulattieri

Sassuolo (4-3-3): Moldovan, Toljan, Lovato (13′ s.t. Odenthal), Muharemovic, Doig (42′ s.t. Pieragnolo); Ghion (18′ s.t. Obiang), Iannoni (42′ s.t. Lipani), Boloca; Berardi, Skjellerup (18′ s.t. Mulattieri), Laurienté. A disp.: Satalino, Volpato, Paz, Romagna, Moro, Antiste, Russo. All: Longo (Grosso squalificato)

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero (38′ s.t. Sgarbi), Varnier, Bellich; Rocchetti, Buglio, Pierobon (33′ s.t. Leone), Floriani Mussolini; Maistro (21′ s.t. Mosti), Piscopo (21′ s.t. Candellone), Adorante. A disp.: Matosevic, Quaranta, Baldi, Peda, Di Marco, Zuccon, Meli, Gerbo. All.: Pagliuca

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Buglio (J) Maistro (J) Boloca (S)

Espulsi: Lovisa (J) al 44′ p.t., Pagliuca (J) all’intervallo

Recupero: 3' pt, 5' st