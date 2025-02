Juve Stabia, rinforzo in avanti: arriva il lituano Dubickas "Contento di arrivare in una squadra che sta facendo grandi"

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dal Pisa, dell’attaccante Edgaras Dubickas. Contratto fino al 30 giugno 2025 per l'attaccante.

Nato a Marijampolè, il 9 luglio del 1998, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell Suduva, ha poi vestito le maglie del Lecce (25 presenze con 4 reti), Sicula Leonzio (9 presenze con 2 reti), Gubbio (6 presenze), Livorno (16 presenze con 5 reti e 2 assist), Piacenza (36 presenze con 11 reti e 1 assist), Pordenone (38 presenze con 8 reti), Catania (17 presenze con 1 rete e 1 assist) e infine Feralpisalò dove nell’ultimo anno ha totalizzato 36 presenze con 9 reti e 2 assist.

Queste le prime dichiarazioni dell'attaccante poco prima della partenza per Castellammare di Stabia: “Contento di arrivare in una squadra che sta facendo grandi cose in questo campionato di serie B, conosco il calore della tifoseria e spero di dare il mio contributo alla piazza e alla squadra. Conosco il direttore sportivo Lovisa, Kevin Piscopo, Cristian Andreoni e Leonardo Candellone con i quali ho già giocato e mi metto a disposizione del mister per farmi trovare pronto”.