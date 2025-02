La Klimatica Cesport Italia di scena a Messina per la settima giornata Pallanuoto Serie B

Per la settima giornata di campionato, la Klimatica Cesport Italia fa visita all’ UniMe, formazione messinese che condivide il secondo posto in graduatoria col Nuoto 2000 a meno uno dalla capolista Ortigia: gara proibitiva per la Cesport che dopo due sconfitte di file si ritrova al sesto posto con due vittorie nei primi sei turni di campionato, come la Roma Waterpolo.

Nell’ultimo incontro proprio contro il Nuoto 2000, i gialloblù sono comunque riusciti a tenere testa all’avversario per gran parte di gara, dimostrando di essere in crescita almeno dal punto di vista della prestazione, con la squadra di Galasso che è dovuta ricorrere a tutte le proprie qualità per avere ragione sulla Cesport; contro il Messina ci sarà da aspettarsi più o meno lo stesso copione, con i padroni di casa strafavoriti ed i partenopei che avranno il compito di sbagliare il meno possibile per mettere pressione all’avversario e rimanere in gara il più a lungo possibile nella speranza di strappare un risultato positivo nelle battute finali.

La squadra partirà con direzione Messina nella giornata di venerdì grazie anche al contributo dei suoi sponsor, l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri partner che hanno creduto nel nostro lavoro e sono sempre al fianco della nostra squadra.

La speranza della Cesport è quella di ripetere la prestazione dello scorso anno, quando i partenopei riuscirono nell’impresa di capovolgere il pronostico e portare i tre punti a casa, sarà ancora più difficile quest’anno contro una squadra rafforzata che punta al salto di categoria.