Posillipo a Trieste, Porzio: "Una sfida avvincente" Pallanuoto Serie A. Dopo la vittoria col Catania impegno in trasferta per la terza giornata

Impegno in trasferta per il C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A1, la Pallanuoto Trieste. La partita si disputerà alla Piscina Bianchi di Trieste con inizio alle ore 15,45.

Il Posillipo, dopo la convincente vittoria con Catania, è atteso da una sfida di alta classifica contro la formazione giuliana che, in questo momento occupa il quarto posto. La Pallanuoto Trieste è reduce da sei vittorie consecutive, le ultime due ottenute in trasferta con Catania e Training Olympic Roma, mentre nell’ultima partita disputata in casa c’è stata la larga vittoria con Firenze. Sarà dunque una sfida importante per entrambe le formazioni, molto vicine in classifica. Trieste ha infatti 28 punti, sono invece 25 quelli del Posillipo, al sesto posto. Nella gara d’andata, disputata alla Scandone lo scorso 25 ottobre, pareggio per 8-8 tra le due squadre. Arbitreranno l’incontro Alessandro Severo e Luca Castagnola, Delegato Fin Luca Bianco. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sui Canali Social della Pallanuoto Trieste e su Tv Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre. Queste le parole di Pino Porzio, Allenatore C.N. Posillipo. «È una sfida importante ed avvincente tra due squadre che sono cresciute molto nel corso della prima parte del campionato. Loro non hanno punti deboli, noi dovremo giocare una grande partita se vogliamo portare a casa tutta la posta in palio».