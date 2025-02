Sorrento: 6-0 sul Taranto, tensione all'intervallo Reti di Guadagni, Blondett, Musso, Scala, Vitiello ed Esposito

Il Sorrento domina su un Taranto ricco di under e da nuova goleada subita. Secondo 6-0 di fila per la squadra ionica. Dopo la Casertana anche i costieri vincono in gestione con le reti di Guadagni, Blondett, Musso, Scala, Vitiello ed Esposito. Risultato di 5-0 all'intervallo e ritardo di un quarto d'ora alla ripresa del gioco per il secondo tempo: tensione con il lancio di bombe carta e petardi da parte dei tifosi ospiti con l'obiettivo di non far proseguire l'incontro.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Sorrento - Taranto 6-0

Marcatori: Guadagni 12′, Blondett 21′, Musso 23′, Scala 27′, Vitiello 45′ p.t., Esposito 24′ s.t.

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Carillo, Panico (dal 1′ s.t. Rossetti); Cangianiello, Matera (dal 12′ s.t. Palella), Cuccurullo (dal 1′ s.t. Riccardi); Guadagni (dal 1′ s.t. Esposito), Musso (dal 1′ s.t. Russo), Scala. All. Ferraro. A disp. Harrasser, Biagetti, Fusco, Colombini, Morleo, Carotenuto, Colangiuli, Guarracino

Taranto (4-3-3) Caputo; Bello, Fiorentino (dal 26′ s.t. Chiochia), Picardi, Lenti (dal 16′ s.t. Rana); Magrì (dal 38′ s.t. Bevilacqua), Del Gaudio (dal 16′ s.t. Blanc), Candela; Zerbo (dal 1′ s.t. De Luca), Pastore, Zingarelli. All. Murgia. A disp. Fasanelli, Lafortezza, Cristina, Del Tufo, Ture

Arbitro: Iannello