Napoli basket ko al Taliercio: vince l'Umana Reyer Venezia 91-68 LegaBasket Serie A: dal -12 al 20' al -30 al 30', gara chiusa dagli orogranata nel terzo quarto

Il Napoli Basket esce sconfitto dal parquet del Taliercio. L'Umana Reyer Venezia ha battuto gli azzurri con il risultato di 91-68 nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A. A Napoli, sotto di 12 all'intervallo e di 30 a 10 minuti dal termine con il parziale subito di 35-17 nella terza frazione, non bastano i 36 punti in tandem di Treier e Totè. Per Venezia spiccano le prove di Kabengele, autore di 23 punti, e di McGruder con 20.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciannovesima Giornata

Umana Reyer Venezia - Napoli Basket 91-68

Parziali progressivi: 18-16; 40-28; 75-45

Venezia: Tessitori ne, McGruder 20, Lever, Casarin 5, Moretti 8, Ennis 13, Janelidze, Kabengele 23, Parks 9, Wheatle 7, Simms 2, Wiltjer 4. All. Spahija

Napoli: Pullen 3, Zubcic, Treier 18, Pangos 10, De Nicolao 4, Woldetensae, Saccoccia 3, Green 12, Totè 18, Mabor Dut Biar. All. Valli

Arbitri: Giovannetti, Bettini, Dionisi