Juve Stabia scatenata al Menti: 3-1 al Bari e sogno playoff Piscopo, Adorante e Leone stendono i pugliesi: festa grande a Castellammare

La Juve Stabia batte 3-1 il Bari e si consolida al quinto posto in classifica, in piena zona play-off. Le Vespe si aggiudicano lo scontro diretto contro la formazione pugliese e ora sognano in grande. I ragazzi di Pagliuca sbloccano il punteggio al 21' con un gol di Piscopo su assist di Ruggero. Nella ripresa è del solito Adorante il raddoppio: l'attaccante raccoglie una respinta del portiere pugliese e di testa trova il 2-0. Il Bari riesce ad accorciare le distanze con Pereiro. Ma nel recupero è Leone a trovare il 3-1 in contropiede. Festa grande al “Menti” per tre punti che avvicinano il traguardo della salvezza e che consentono alla Juve Stabia di sognare in grande.

foto tratta dal profilo Facebook

S.S. Juve Stabia 1907