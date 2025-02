La napoletana Giada d’Antonio vince il titolo iridato in gigante All’Alpe Cimbra FIS Children CUP di Folgaria trionfa la sciatrice del comitato campano

Giada d’Antonio, dello sci club Vesuvio, ha vinto lo slalom gigante internazionale dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup che si è appena concluso a Folgaria in Trentino.

La sciatrice campana, un vero talento del mondo dello sci, non solo italiano, ha vinto anche il gigante e lo slalom (addirittura con un vantaggio di 5 secondi) delle selezioni nazionali che le hanno permesso di entrare nella squadra nazionale per rappresentare l’Italia nella gara mondiale più importante per gli under 16 alla quale hanno partecipato oltre 320 atleti provenienti da 43 paesi. La vittoria di Giada ha contribuito a far conquistare all’Italia la classifica per nazioni.

Per Giada, soprannominata Black Panther, è la quinta medaglia d’oro e il settimo podio in campo internazionale. La d’Antonio, infatti, ha conquistato nel 2022 un oro (GS ) e un bronzo (SL) nella fase internazionale del “Pinocchio sugli sci” e, nel 2023, due ori all’ Alpe Cimbra FIS Children Cup (GS e SL) e un oro in gigante ed un argento in slalom al Pinocchio internazionale.

Una novella Shiffrin che parte da San Sebastiano al Vesuvio, in Campania e sbaraglia le avversarie di tutto il mondo. Nata a Napoli il 28 maggio 2009 da papà italiano e mamma colombiana-equadoregna, ha mosso i primi passi sulle nevi di Roccaraso (dove si allena ancora oggi) all’età di tre anni e mezzo mostrando la sua tenacia, già da così piccina.

Dai 9 ai 14 anni, con costanza, determinazione e tenacia, in ogni stagione ha conquistato il primo posto in quasi tutte le competizioni del comitato campano, ma soprattutto è salita sul gradino più alto del podio nelle sue prime finali nazionali, dimostrando da subito di essere una giovane promessa dello sci campano e italiano.

Oggi Giada D’Antonio, a soli 15 anni, registra un palmares di vittorie nazionali e internazionali da far invidia ai più grandi atleti dello sci mondiale (forse anche a Mikaela Shiffrin alla quale dice di ispirarsi) e affronta le sue sfide con fierezza ed umiltà mirando al suo grande sogno: la Coppa del Mondo.

Ieri a Roccaraso i ragazzi del comitato, con il presidente Antonio Barulli, hanno festeggiato sia lei e sia Giancarlo Ferrara del SAI, undicesimo in slalom e terzo nel gigante della selezione nazionale, anche lui inserito nella squadra italiana.

“Mi complimento con Giada e Giancarlo – ha dichiarato il presidente Barulli - ma ci tengo a ringraziare tutti gli atleti, gli allenatori e i genitori per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, che hanno permesso al nostro comitato di raggiungere risultati di vertice in campo internazionale. Grazie a questo impegno corale oggi abbiamo una squadra compatta con atleti che compaiono nei primi trenta classificati in campo nazionale, un risultato mai stato raggiunto fino ad oggi”.