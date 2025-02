Pallanuoto Serie A, il Posillipo sfida la Roma Vis Nova Porzio: "Ci serve la gara perfetta"

Terza partita della settimana per il C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Serie A1, la Roma Vis Nova.

La partita si disputerà alla Piscina Scandone di Napoli con inizio fissato alle ore 19,30.

Dopo l’importante successo ottenuto in casa della Training Academy Olympic Roma, il Posillipo è atteso da un altro scontro diretto contro una delle squadre rivelazioni di questo campionato. La Roma Vis Nova, reduce dal largo successo nella sfida con Trieste, occupa il quarto posto in classifica, a 31 punti, 3 in più della squadra di Pino Porzio. Il team allenato da Mister Calcaterra, ha raccolto 7 punti nelle ultime tre gare disputate, vincendo in casa con Florentia e Trieste e pareggiando a Catania.

Nel Posillipo tornerà in panchina Mister Pino Porzio che ha scontato la squalifica.

Nella gara d’andata, disputata a Monterotondo lo scorso 9 novembre, successo della Roma Vis Nova per 14-11.

Arbitreranno l’incontro Stefano Pinato e Marco Piano, Delegato Fin sarà Maurizio De Chiara.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla Pagina Facebook del C.N.Posillipo ed in diretta su TV Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.

Queste le parole di Pino Porzio

"Un'altra sfida importante contro una squadra la Vis Nova che ha dimostrato contro il Trieste di essere in ottima salute. Sarà una partita aperta ad ogni risultato, noi siamo pronti alla sfida, dopo la vittoria di Roma di mercoledì noi non vogliamo fermarci, serve una gara perfetta, non dobbiamo avere distrazioni sopratutto nella fase difensiva dove si costruiscono le prestazioni importanti. Sono di fronte domani due belle realtà del campionato, vedremo chi avrà la meglio."