Juve Stabia, tris al "Menti" contro il Cosenza: Castellammare sogna in grande La doppietta di Adorante ed il gol di Fortini mandano al tappeto il Cosenza

Continua a stupire la Juve Stabia che batte 3-0 il Cosenza e si conferma tra le grandi del campionato di serie B. La squadra di Pagliuca, con l'ennesima prestazione super, si aggiudica la seconda vittoria consecutiva, conquistando tre punti che, di fatto, rendono vicinissimo il traguardo della salvezza e autorizzano la città di Castellammare di Stabia a sognare in grande. Al "Menti" ci pensa il solito Adorante a sbloccare il risultato: il capocannoniere stabiese, sul finire di primo tempo (45'), finalizza un contropiede, spedendo la sfera alle spalle di Micai. Il raddoppio, al 13' della ripresa, porta sempre la firma dell'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter che, con la doppietta messa a segno oggi, sale a quota 12 nella classifica marcatori, quarto posto in classifica. Nel finale, con il risultato ormai in ghiaccio, la Juve Stabia cala il tris con Fortini che raccoglie una palla deviata da Dubickas e spedisce alle spalle di Micai il 3-0. Festa grande al "Menti" per una squadra che assomiglia sempre più ad una macchina perfetta: con 39 punti in classifica, la Juve Stabia è già virtualmente salva. Ma il quinto posto in classifica (a due punti dal quarto posto occupato dalla Cremonese e con un +7 sul nono posto) autorizza a sognare in grande.