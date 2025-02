Bertotto come Spalletti, vive solo per il Giugliano Venerdì sera ha rifilato una manita al Latina

Bertotto come Spalletti. Il tecnico di Torino ha deciso di vivere il Giugliano 24 ore su 24. Così come faceva l’ex ct nell’anno dello scudetto del Napoli anche l’allenatore dei campani dorme vicinissimo al campo e studia come affrontare gli avversari. Sono 40 i punti incassati dal Giugliano dopo 27 partite. È al settimo posto e punta naturalmente ai play off. Sta correndo Bertotto. Venerdì sera ha rifilato una manita al Latina. L’intenzione è di chiudere alla grande un torneo molto importante dove ci sono delle corazzate costate tanto e con una storia importante alle spalle. Sabato alle 17,30 è atteso da un duro confronto con la Juventus Next Gen. Torna nella sua regione per provare a fermare la corsa dei bianconeri. Bianconeri che due partite fa ebbero la meglio contro il Benevento all’esordio di Pazienza in panchina. Sarà un esame importante per i gialloblu. I piemontesi sono a 35 punti e con un successo si potrebbero portare proprio a -2 dal Giugliano. Ma Bertotto sa come affrontarli e magari anche batterli.

Salvatore De Luca