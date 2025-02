Chiappinelli, Wanders, Meucci e Teferi, scatta l’operazione primato Alla Napoli City Half Marathon ben 19 uomini a contendersi la vittoria. Chiappinelli il più atteso

L’aria si fa sempre più calda per l’azzurro Yohanes «Yoghi» Chiappinelli (CS Carabinieri) che tra pochi giorni tenterà di sgretolare il nuovo record italiano di mezza maratona.

“Sono contento di tornare a Napoli – fa sapere il sempre gentilissimo Yoghi Chiappinelli –. Sulle strade partenopee ho esordito in mezza maratona nel 2022, l’anno del record italiano di Yeman. Finii 12esimo in 1:02:18 in una gara d’altissimo livello, è un percorso spettacolare e davvero molto molto veloce".

Napoli gli ha portato fortuna, tanto da diventare poi nel dicembre scorso alla maratona di Valencia il nuovo primatista italiano sui 42km con 2:05:24. Napoli l’attende, l’obiettivo, e il sogno dei tifosi, è quello di vederlo al traguardo con il nuovo record italiano anche sui 21km: “A dicembre in Etiopia, tutto gennaio a Siena al Tuscany Camp, mi sono allenato per essere nella migliore forma possibile, tante salite e discese, tanti lavori di forza. Voglio fare una bella gara, soddisfacente e mi vorrei anche sorprendere. Il record? Per fare il tempone ci vuole la giornata perfetta, io do sempre il massimo in ogni gara, farò del mio meglio”. Un 2025 importante per Yohannes: “In programma ci sono gli Europei di corsa su strada di aprile dove farò anche lì i 21km e poi, sperando nella convocazione, la maratona ai mondiali di Tokyo dopo l’estate, da Napoli parte ufficialmente il mio 2025”.

Uomini

In cinque per issare il tricolore italiano, cinque dal Kenya, tre dall’Etiopia, due dal Burundi, uno da Estonia, Israele, Rwanda e Svizzera. Una start list di diciannove uomini pronti ad illuminare e infuocare le strade di Napoli. L’uomo da battere è lo svizzero Julien Wanders, Campione Nazionale 1500m e 5000m nel 2016 e 2017, rispettivamente, ottavo ai Campionati Europei di mezza maratona nel 2018, medaglia d’argento ai Campionati Europei 5000m nel 2019 e detentore del primato europeo di mezza maratona dal 2019 quando a Ras Al Khaimah aveva tagliato il traguardo in 59:13. Wanders conosce le strade del capoluogo campano per aver conquistato il sesto posto alla Napoli City Half Marathon del 2022, nell’anno in cui l’azzurro Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) aveva conquistato il primato italiano maschile di specialità. Dietro di lui il keniano Andrew Lorot che porta in dote un personale di 59:54 fatto segnare a Marugame (JPN) nel 2023 ma subito dietro, a soli sei secondi, c’è il connazionale Edward Konana Koonyo, lo scorso anno a Gentbrugge (BEL) ha saputo tagliare il traguardo allo scoccare dell’ora netta, 60:00. A pochi secondi si intravede la cavalcata azzurra di Daniele Meucci (CS Esercito), uno dei più forti atleti che l’Italia abbia mai avuto.

Meucci nel suo infinito curriculum e nella sua ormai ventennale carriera ad altissimo livello, vi sono ben tre partecipazioni alle Olimpiadi, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016 ed infine, lo scorso anno, a Parigi 2024. Meucci, ingegnere pisano, vanta un brillantissimo oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d'argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016. Ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. Il suo primato di mezza maratona è di 60:11, conquistato a Roma nel 2021.

Sulla carta, potremmo collocare il nostro uomo di punta Yohanes Chiappinelli proprio qui, grazie al suo 60:45 fatto segnare a Pisa nel 2022, per lui un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei under20 2015 e under23 2017, più volte record allievi dei 3000s, persino capace di strappare a Francesco Panetta il primato nazionale nei 3000s nel 2016, quando ha conquistato il quinto posto ai Mondiali under20. Il salto di qualità a livello assoluto nel 2018 con il bronzo agli Europei di Berlino nei 3000s e l’ulteriore salto di qualità con il primato nazionale di maratona, da qui parte la sua cavalcata per aggiungere emozioni ad una Napoli City Half Marathon da record.

Attesissimo il grande protagonista della gara arriva Maru Teferi, nazionalità israeliana, con un personale di 60:52 in mezza maratona e un pregevole 2:04:44 fatto a Valencia Marathon a dicembre 2024 che vale anche quale record nazionale d’Israele. E‘ Il vice campione mondiale di maratona, una medaglia d’argento conquistata ai Campionati Mondiali di Budapest 2023. Da sottolineare anche il suo 4° posto in mezza maratona ai Campionati Europei di Roma 2024 e un’altra prestigiosa medaglia d’argento nella maratona dei Campionati d’Europa del 2022 a Monaco di Baviera. Verrà a Napoli per vincere la gara e fare il nuovo record nazionale israeliano in mezza maratona.

Primo gruppo di inseguitori con i keniani Emmanuel Wafula, sesto ai Campionati Mondiali U20 3000s nel 2022 e oro ai Campionati Africani U20 3000s nel 2023, capace di 61:10 a Roma lo scorso anno, ed il connazionale o Zacharia Krop, al debutto sulla distanza a Trento, lo scorso anno, ha fermato il cronometro in 61:19, e il burundese Therence Bizoza (Toscana Atl. Jolly), abituato a gareggiare in Italia dove ha anche fatto registrare il primato nazionale di specialità, quando, nel 2022 concluse la mezza maratona di Arezzo in 61:30. Poco più indietro c’è l’etiope Teka Asefa Baryau che ha da poco firmato il personale di 61:47 a Casablanca (Mar). Ancora Burundi, sebbene sia di stanza in Italia, con Onesphore Nzikwinkunda (Asd Sicilia Running Team), quinto agli All African Games 5000 m nel 2019, con un primato di 61:48 conquistato a Trabzon (Tur) nel 2019. Sgomita dietro il keniano Anthony Kipchirchir Koech, che proverà a migliorare il suo 62:02 di Istanbul (Tur) 2024, così come il plurititolato e campione nazionale 1500m, 5000m, 10000m e 10km su strada, l’estone Tiidrek Nurme pronto a difendere il crono di 62:20 fatto segnare a Gdynia (Pol) nel 2020.

Alle sue spalle l’etiope Gebrheat Wbet Muruts che ha firmato il crono di 62:58 a Bilbao nel 2024 e che dovrà guardarsi dall’altro azzurro Michele Fontana (GP Parco Alpi Apuane), capace di 63:38 a Roma nel 2023. In gara anche il rwandese Yves Nimubona, quinto ai Giochi del Commonwealth 5000m nel 2022, sesto ai Campionati Africani 10000m nel 2022 e capace del crono di 63:45 a Civitanova nel 2024. Per l’Italia c’è ancora Marouan Razine (CS Esercito), di origine marocchina, dove ha conquistato i titoli nazionali 5000m e 10 km su strada dal 2016 al 2019, oltre al bronzo ai campionati europei indoor 3000s nel 2017. Razine si presenta al via con il crono di 65:52 da Reggio Emilia nel 2023. Ancora Italia con Raffaele Giovanelli (Asd. International Security S.), lo scorso anno tredicesimo assoluto e secondo italiano, alle spalle dell’azzurro Yassine Rachik, con il crono di 66:47. Chiude le fila, al debutto, l’etiope Gudisa Kitesa Muleta.

Le gare

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di oggi, 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara, CLICCA QUI. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.