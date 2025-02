Juve Under 23-Giugliano, Bertotto: «Avversari forti ma faremo il nostro gioco» Domani pomeriggio i gialloblu sfideranno i bianconeri a Biella per conquistare i play off

A caccia del poker. Valerio Bertotto e il Giugliano proveranno a dare seguito al gran momento stagionale in casa della Juventus Under 23. Domani pomeriggio i gialloblu sfideranno i bianconeri a Biella con il chiaro intento di non mollare la presa e di sperare di conquistare i play off. I cinque gol realizzati contro il Latina hanno galvanizzato l’ambiente. Il tecnico guarda avanti e ammette: «Noi non cambiamo la nostra identità in casa o in trasferta. Rispetto all’impatto che diamo alle varie gare ci possono essere delle variabili. Giochiamo contro una formazione ricca di giovani talentuosi comprati con tanti soldi. Sono ragazzi capaci che hanno un presente molto delineao. Bisogna affrontarla molto bene e con grande attenzione con le nostre armi. È un punto di passaggio per come viviamo la nostra vita e la nostra professione».

Peluso nelle ultime settimane ha avuto spazio e ha fatto bene. È stata semplicemente una scelta di Bertotto: «Non ho avuto imput da qualcuno. La nostra è una squadra piena di ragazzi e faccio fatica a fare il contrario. Tutto quello che è stato fatto è finalizzato a far sì che i giovani arrivati possano dare una sostenibilità. Peluso è cresciuto, ha dimostrato voglioso. Era stato scartato dal Napoli. Il club ha creduto in lui, lo sta facendo crescere e migliorare. Ha fatto anche due gol. Deve imparare a limare degli errori che lui conosce. C’è un piccolo pericolo, se i ragazzi si sentono convinti poi arriva la mazzata. Confido che capisca che la continuità e la crescita passano dalla crescita».

Questi campionati, viste le difficoltà di altri, club devono orientarsi verso un futuro con meno squadre altrimenti il tracollo è vicino.

«Per fare calcio a livello professionistic - ha precisato Bertotto - devi avere soldi e organizzazione societaria. Struttura, settore giovanile e altro. Ma va fatto bene. Per me bisogna diminuire le squadre che poi dovranno essere competitive. Poi certe situazioni minano il percorso».

È difficile lasciare fuori dei calciatori importanti dopo l’ultimo mercato. L’allenatore giuglianese, però, non chiude le porte a nessuno: «Purtroppo giochiamo in undici. Ci sono dei momenti in cui una squadra ha necessità di proseguire nel percorso con gli stessi interpreti. Poi magari si dovrà cambiare. Demirovic si sta impegnando tanto, si sta integrando».

NOTIZIARIO. Vanarelli ha avuto un problema al tallone, Giorgione è rientrato, Romano si è fatto operare al ginocchio ed è a posto ma tornerà nella parte finale del campionato. HA recuperato Nacora, c’è Acampa fuori.

Salvatore Caiazza