La Klimatica Cesport Italia centra la terza vittoria consecutiva Pallanuoto Serie B. battuto il Villani alla Scandone per 7-4

Cominciato con una vittoria il girone di ritorno della Klimatica Cesport Italia, che alla Scandone, dopo tre tempi difficili, ha la meglio su un Villani coraggioso grazie ad un grande finale di gara.

Partita bloccata, merito delle difese e di un Villani venuto alla Scandone per dire la sua, la Cesport riesce nel quarto parziale ad infliggere all’avversario il colpo decisivo per portare a casa la terza vittoria di fila.

Si parte ed è il Villani a sbloccare il risultato, l’attacco napoletano produce poco, gli ospiti ne approfittano per raddoppiare, la Cesport riesce a sbloccarsi solo in chiusura con Femiano, ma dopo i primi otto minuti è il Villani a condurre per 2-1.

Alessandro Esposito pareggia i conti con una bella conclusione da fuori, il Villani torna avanti ma Femiano, dopo aver sbagliato un rigore procurato da Claudio Corcione, impatta sul 3-3 prima del cambio campo.

A parti invertite Bouchè dai cinque metri porta per la prima volta in vantaggio la Cesport, il Villani non ci sta e riacciuffa il pareggio, ma le emozioni sono davvero poche con le squadre sul 4-4 ad otto minuti dal termine.

Femiano con una giocata delle sue va a bersaglio per la terza volta, De Buono permette ai gialloblù di allungare, si sblocca anche Dario Esposito, il Villani è alle corde e non riesce più a rispondere, termina 7-4 per la Cesport.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostro sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

È una vittoria che consente alla Cesport di staccare la zona play-out di sei punti e di mantenere il distacco dal quarto posto playoff di quattro lunghezze: metà classifica che lascia ben sperare ma la strada verso la salvezza è ancora lunga; oggi era importante vincere lo scontro diretto, così è stato ed è doveroso fare i complimenti a tutti, mister e giocatori per il risultato raggiunto.

Ora testa al San Mauro!

KLIMATICA CESPORT ITALIA-CIRCOLO VILLANI 7-4

(1-2; 2-1; 1-1; 3-0)

KLIMATICA CESPORT ITALIA: Orbinato, Felicella, Corcione R., Perrotta, Bouchè 1, Soprano, Corcione C., Esposito D. 1, De Buono 1, Femiano 3, Angelone, Esposito A. 1, Capitella, De Martino. All. Gagliotta

CIRCOLO VILLANI: Napolitano, De Francesco, Esposito S., Della Peruta, Errichiello 1, Morrone 2, Valle, Santoro, Martucci, Natangelo, Monaco 1, Mincione, Busico, Gravino. All. Perfetto

ARBITRO: Barletta