Coppa Italia, il Posillipo si arrende al Brescia Pallanuoto, sconfitta per i partenopei nella gara dei quarti di finale delle Final Eight del trofeo

Sconfitta per il Posillipo per 14-8, con la An Brescia, nella gara valevole per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, in corso di svolgimento alla Scandone. Il Brescia si qualifica cosi per la semifinale. Il primo gol della partita è del Brescia con Gianazza, in superiorità, raddoppia Dolce, Spinelli neutralizza il rigore di Balzarini ma, sull’azione successiva, Dolce non sbaglia dai 5 metri. Nel secondo tempo il Posillipo trova il primo gol con Saccoia, risponde Ferrero con la palombella, Alessiani realizza il 7-1. Non si segna per gran parte del secondo parziale, Spinelli compie ottimi interventi ma Ferrero sfrutta l’uomo inpiu per trovare l’8-1 dopo due tempi di gioco. Radulovic sbaglia il rigore ad inizio del terzo quarto, Cuccovillo coglie la traversa , Buon momento per il Posillipo che segna con Milicic, uomo in più, risponde Alesiani, anche lui in superiorità. Il tempo si chiude sul 10-4 Brescia. Nell’ultimo tempo segna Ferrero, Rocchino trova un bel gol in controfuga, Irving segna il12-5 su rigore, Radulovic realizza un gol spettacolare, Del Basso segna per i suoi, Brguljan risponde per il Posillipo, 13-7. Nel finale c’è la quarta rete di Ferrero ed il gol di Cuccovillo, tapin dopo rigore sbagliato. Il match si chiude sul 14-8 in favore dell’AN Brescia.