La Kimatica Cesport sfida il San Mauro Nella seconda giornata del campionato nazionale di pallanuoto serie B girone 4

Nella seconda giornata del campionato nazionale di pallanuoto serie B girone 4, la Klimatica Cesport Italia si appresta ad affrontare la sfida contro il San Mauro, oggi alla Scandone alle ore 20,30, fischio arbitrale del signor Giuseppe Balestriere: sfida delicata per i gialloblù che vogliono riscattare la sconfitta di misura subita nel girone d’andata a Santa Maria, ma contro la Cesport sabato ci sarà una squadra di immenso spessore che con merito occupa la quarta piazza nella griglia attuale. Entrambe le squadre sono in salute come dimostrano i recenti risultati: la Cesport è reduce da tre vittorie consecutive e sembra essersi gettata alle spalle le difficoltà di inizio campionato, il San Mauro nello scorso turno ha violato la piscina Scuderi, impianto casalingo della fortissima Copral, fino a quel momento inespugnabile per chiunque, motivi per i quali ci sarà da aspettarsi un bel match.