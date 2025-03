Il Napoli Basket sorprende la Virtus Segafredo Bologna (93-88) LegaBasket Serie A: vittoria preziosa per la squadra azzurra in chiave salvezza

Il Napoli Basket batte la Virtus Segafredo Bologna al Fruit Village Arena - PalaBarbuto con il risultato di 93-88 e nella gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A firma una vittoria preziosa in chiave salvezza con i 50 punti in tandem per Pullen e Zubcic.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiduesima Giornata

Napoli Basket - Virtus Segafredo Bologna 93-88

Parziali progressivi: 20-20, 44-44, 69-66

Napoli: Pullen 25, Zubcic 25, Treier, Pangos 11, De Nicolao 2, Acunzo ne, Woldetensae 6, Fiodo ne, Saccoccia, Egbunu 7, Totè 7, Dut Biar ne. All. Valli

V. Bologna: Cordinier 9, Holiday ne; Belinelli 13, Pajola 5, Shengelia 12, Hackett 3, Morgan 8, Polonara 10, Diouf 11, Zizic 8, Akele 1, Tucker 6. All. Ivanovic

Arbitri: Lo Guzzo, Perciavalle, Lucotti