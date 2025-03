Cesport, si interrompe la striscia positiva Pallanuoto Serie B/ I ragazzi di Gagliotta si arrendono al San Mauro 5-10

Dopo tre vittorie consecutive, la Klimatica Cesport Italia (nella foto) cede il passo alla Scandone contro il San Mauro, che si impone con merito nell’impianto di Fuorigrotta per 10-5 dopo tre tempi di grande equilibrio ed un’ultima frazione in cui la Cesport è sparitadall’acqua.Sicuramente un passo indietro per i gialloblù rispetto alle ultime uscite, merito anche di un San Mauro messo in acqua alla perfezione, la situazione di classifica tuttavia rimane invariata con la Cesport che occupa la sesta piazza con sei punti di vantaggio sulla zona play-out. La prima squadra a trovare la via del gol è la Cesport con De Buono, il San Mauro ribalta il punteggio in poco tempo, Soprano allo scadere dei primi otto minuti fa 2-2. Nella seconda frazione il San Mauro aumenta la pressione, la Cesport produce poco e non riesce a rispondere; si va al cambio campo sul 5-3 ospite con gol gialloblù di Dario Esposito.

Nella seconda metà di gara sale in cattedra capitan Femiano che con una grande conclusione e con un rigore pareggia i conti, il San Mauro non ci sta e ristabilisce il doppio vantaggio e chiude avanti la terza frazione per 7-5. Nell’ultimo tempo la partita si fa nervosa, è la Cesport a pagarne le conseguenze subendo un passivo di tre reti che vale il 10-5 finale per il San Mauro. Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostro sponsor che sosterranno la causa in questa stagione.