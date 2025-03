Juve Stabia, Guido Pagliuca vince la "Panchina d'oro" del campionato di serie C Riconoscimento prestigioso per la società di Castellammare di Stabia

In una stagione già caratterizzata da risultati straordinari, la Juve Stabia continua ad ottenere riconoscimenti. Giudo Pagliuca è stato votato come miglior allenatore della scorsa serie C, aggiudicandosi il premio della "Panchina d'oro". Il tecnico delle Vespe, con 26 voti, ha battuto Davide Possanzini del Mantova e Mimmo Toscano del Cesena. Un premio che dà ulteriore risalto al lavoro messo in campo dalla Juve Stabia che, dopo aver vinto il campionato di serie C, sta ottenendo risultati positivi anche nel campionato di serie B dove è in corsa per un posto nei play-off.

Di seguito la lista dei premiati a Coverciano nell'ambito del premio "Panchina d'oro".