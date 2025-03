Alla Napoli Tennis Cup sold out per l’esordio di Stan Wawrinka Esce di scena Fabio Fognini, battuto dopo quasi tre ore di gioco dal belga Onclin, 6-3 4-6 7-5

Stan Wawrinka protagonista della seconda giornata della Napoli Tennis Cup, il Challenger

125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Il fuoriclasse svizzero

supera il primo turno del torneo battendo nettamente il croato Borna Gojo 6-2 6-3 davanti a

oltre mille appassionati, sul campo centrale “Carlo d’Avalos”, in una giornata che ha fatto

registrare il primo sold aut della settimana del torneo. Dopo il match Wawrinka è stato

protagonista di una premiazione organizzata dal Tennis Club Napoli per celebrare i

vent’anni dalla prima apparizione del campione elvetico al torneo di Napoli. Il direttore

generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria, il vice presidente del Club, Achille

Lauro, e il presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, hanno premiato Stan

Wawrinka con un’opera dell’artista Asad Ventrella, in una cerimonia organizzata nei saloni

del circolo centenario di viale Dohrn.

Delusione per Fabio Fognini. L’azzurro soffre, combatte ma alla fine cede dopo tre ore di

gioco contro il belga Gauthier Onclin 6-3 4-6 7-5. L’ex numero 1 italiano, testa di serie n.5

del torneo e n.97 ATP e che a maggio compirà 38 anni, dopo aver perso il primo set 6-3, ha

una bella reazione e conquista il secondo parziale 6-4. Poi, lotta punto a punto contro il

24enne avversario belga ma finisce per cedere 7-5 dopo 2h55’ di gioco.

Avanzano, invece, gli altri italiani Andrea Pellegrino e Federico Arnaboldi. Il primo piega

in tre set il britannico Evans, già n.21 del mondo, 6-3 1-6 6-4; il secondo è bravo a battere

l’americano Boyer, testa di serie n.6, 1-6 6-3 7-5. Subito finita, invece, la corsa di Francesco

Passaro, n.3 del main draw, eliminato dopo una battaglia di tre partite, 6-7 6-3 7-5

dall’esperto svedese Elias Ymer; stop anche per Giovanni Fonio, battuto anche lui al terzo

set, 6-7 6-2 7-5 dal ceko Svrcina. Al secondo turno anche il francese Herbert, finalista nel

2024, che ha superato il ceko Barton 6-1 7-5, e Chun-Hsin Tseng, il tennista di Taipei che

nel 2019 vinse l’oro alle Universiadi proprio a Napoli, vittorioso sul francese Barrere 6-4 7-

6. Sorprendente la vittoria del tedesco Rehberg sul brasiliano Seyboth Wild, testa di serie

n.4, battuto in rimonta 3-6 6-3 6-4.

Domani, terza giornata della Napoli Tennis Cup, con quattro incontri del secondo turno del

torneo di singolare in programma, con inizio alle ore 10, e il completamento del primo turno

del tabellone di doppio. Si inizia sul campo centrale “Carlo d’Avalos” con la sfida tra il

francese Hemery e il ceko Kopriva. A seguire in campo l’altro ceko Svrcina contro Tseng.

Poi, l’azzurro Federico Arnaboldi contro il romeno Jianu. Non prima delle ore 14,30 lo

svedese Ymer affronta il boliviano Dellien. Dalle ore 10 sul campo “Fabrizio Gasparini” e

sul campo numero 2 in programma i sei incontri di doppio che completano il primo turno

del torneo.