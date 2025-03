Il Posillipo si arrende ai campioni d’Italia della Pro Recco Pallanuoto Serie A: nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato

Sconfitta per il C.N.Posillipo che cede ai Campioni d’Italia della Pro Recco per 11-8, nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato. Il Posillipo gioca un’ottima partita, nonostante le tante assenze , tenendo la fortissima squadra ligure senza reti nel primo tempo, giocando per larghi tratti della gara alla pari contro i fortissimi avversari. Il primo gol della partita è di Brguljan che sblocca l’incontro. Il Posillipo tiene bene in difesa e, nella seconda parte del parziale riesce ad allungare sul 3-0 con le reti di Cuccovillo e Radulovic.

Nel secondo tempo segna il Recco con Condemi, risponde Rocchino colpendo in superiorità numerica. Il Recco trova il gol su Rigore ancora con Condemi che segna il primo tentativo ma, nell’azione successiva, trova un grande Luca Izzo, che neutralizza la conclusione. Il Recco però trova il parziale che permette l’aggancio e successivamente l’allungo con i gol di Iocchi Gratta, Larsen e la doppietta di Di Fulvio, 6-4 a metà gara. Segna Radulovic nel terzo parziale per accorciare, il Recco però trova i gol di Durik e Presciutti. Izzo è ancora bravo sui tentativi della squadra di casa e, negli istanti finali del parziale, segna Brguljan per l’8-6 dopo tre tempi. Il Posillipo ci prova ancora e, con Aiello, sigla il -1 ad inizio dell’ultimo quarto. Il Recco però riesce a trovare l’allungo che decide la partita. Segnano infatti Condemi, Presciutti e Haverkampf mentre il Posillipo, con Cuccovillo, trova il gol del definitivo 11-8. Il Posillipo tornerà in campo sabato prossimo, alle ore 15,00, in trasferta contro l’Iren Genova Quinto.

Pro Recco-Posillipo 11-8 (0-3;6-1;2-2;3-2)

Recco : Del Lungo, Di Fulvio 2, Durik 1, Bottarelli, Younger , Gardella , Presciutti 2, Scarmi ,Iocchi Gratta 1, Larsen 1, Condemi 3 ,De Marchi ,Negri,Haverkampf 1. All.Sukno

Posillipo: Izzo, Somma , Brguljan 2,Miraldi, Aiello 1,Radulovic 2, Cuccovillo 2,Rocchino 1 ,Serino , Milicic , Valle , Spinelli, . All.Porzio

Arbitri: Schiavo-Romolini

Superiorità: Recco 3/6, Posillipo 3/9

Rigori: Recco 1/2, Posillipo

Usciti per Falli : Serino