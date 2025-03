Napoli Tennis Cup, domani spettacolare secondo turno con tutti i big in campo Stan Wawrinka affronta Borna Coric; il numero 1 del torneo Luciano Darderi gioca contro Nagal

Giovedì di grande tennis alla Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Scendono in campo i big del torneo, in un programma di incontri di altissimo livello sul campo centrale “Carlo d’Avalos”, con inizio alle ore 10.30. Si inizia con il match tra l’italiano Andrea Pellegrino e il belga Gauthier Onclin; a seguire scenderà in campo il numero 1 del torneo, l’italiano Luciano Darderi

contro l’indiano Sumit Nagal. Non prima delle 13,30 la sfida più attesa del giorno: Stan Wawrinka contro Borna Coric, il fuoriclasse elvetico già n.3 del mondo, contro il talentuoso croato che nel 2018 è salito fino al n.12 Atp. Brilla Federico Arnaboldi, primo italiano oggi a raggiungere i quarti alla Napoli Tennis Cup.

Il 24enne azzurro batte in due ore di gioco il romeno Filip Jianu 2-6 6-1 6-4, ottenendo così uno dei migliori risultati in carriera. Negli altri incontri di secondo turno, delusione per Chun-Hsin Tseng, di Taipei, testa di serie n.8, che proprio a Napoli aveva vinto la medaglia d’oro alle Universiadi nel 2019. Tseng è stato battuto dal ceko Dalibor Svrcina 6-3 7-5. Vola ai quarti anche un altro rappresentante della Repubblica Ceca, Vit Kopriva, che ha battuto 6-1 6-3 il francese Calvin Hemery e che venerdì sfiderà proprio Arnaboldi per un posto in

semifinale.

Nel torneo di doppio, escono di scena le due coppie azzurre in gara oggi nel primo turno. Jacopo Berrettini e Francesco Maestrelli hanno ceduto 7-5 6-1 al britannico Johnson e all’austriaco Medler. Il napoletano Mariano Tammaro e Gianluca Cadenasso sono stati invece eliminati dall’ucraino Molchanov e dall’olandese Veldheer 6-4 7-5. Un premio per Fognini. Oggi prestigioso riconoscimento per Fabio Fognini. Il campione azzurro è stato premiato per i suoi venti anni dalla prima apparizione al torneo internazionale del Tennis Club Napoli e per la sua lunga e brillante carriera che, proprio nella città partenopea, ha vissuto alcune pagine di assoluto valore mondiale. I consiglieri e i soci del Tennis Club Napoli Andrea Centonze, Marco Postiglione, Simona Marzullo, Alessandro Cedrangolo, Alessandro Milone hanno consegnato a Fabio Fognini una delle opere più conosciute di Sergio Fermariello, Il Guerriero, simbolo che da sempre incarna la firma dell’artista napoletano.