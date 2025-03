La Klimatica Cesport Italia ospite della Roma Waterpolo Nella tredicesima giornata del campionato di pallanuoto Serie B

Dopo due sconfitte consecutive, torna in acqua la Klimatica Cesport Italia, che sabato 29 marzo alle ore 15 sarà ospite della Roma Waterpolo al Foro Italico per la tredicesima giornata di campionato, direzione di gara affidata al signor Marco Bacelle. Squadre distanti due punti in classifica, con la Cesport che occupa la sesta piazza a 15 punti, la Roma settima a 13, entrambe scenderanno in acqua con lo scopo di ottenere preziosi punti salvezza ed allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria. La Cesport di certo non partirà coi favori del pronostico, tuttavia l’imperativo nello spogliatoio gialloblù è quello di provare a fare risultato nella speranza di guadagnare terreno in classifica e difendere il sesto posto dall’attacco dei capitolini.

Nonostante il settimo posto in classifica, la Roma Waterpolo dispone di un roster di tutto rispetto con diversi elementi di categoria superiore, ed in aggiunta il fattore campo ha giocato quasi sempre a favore di Casasola e compagni. La squadra partirà con direzione Roma nella giornata di sabato grazie anche al contributo dei suoi sponsor, l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri partner che hanno creduto nel nostro lavoro e sono sempre al fianco della nostra squadra. L’impegno è arduo ma la Cesport proverà a giocare le proprie carte come fatto all’andata per tornare a Napoli con un risultato positivo.