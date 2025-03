Putignano lancia la Luvo Barattoli Arzano Volley. Si gioca al PalaKro di via Nazioni Unite a Crotone domenica 30 marzo alle ore 17.30

La strada verso la tranquillità per la Luvo Barattoli Arzano passa attraverso una trasferta delicata sul campo del Crotone. La convincente prestazione sul quotato Bisceglie hanno messo in luce quella grinta e quella concentrazione che si era già vista fino allo scorso autunno.

Le ragazze calabresi sono al penultimo posto della classifica con 4 vittorie e 18 punti all’attivo, 6 in meno della Luvo Arzano che si presenta all’appuntamento con il chiaro intento di allungare il vantaggio in classifica. Nella gara di andata furono le calabresi a spaventare le arzanesi arrendendosi soltanto al quinto set dopo aver rimontato due set (25-16; 25-22; 17-25; 20-25; 15-12).

Un occhio anche alle dirette concorrenti. La squadra più vicina in classifica all’Arzano (24 punti), il Santa Lucia (21 punti) è impegnato in una delicata trasferta in casa della capolista Fasano.

“Domenica mi aspetto un’altra grande prestazione di squadra per portare a casa i tre punti” spiega l’opposto Nicole Putignano. Del resto i segnali ci sono tutti: “Contro Bisceglie è stata una grande partita di squadra ma comunque dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo, per questo siamo carichissime e molto concentrate” conclude.

Si gioca al PalaKro di via Nazioni Unite a Crotone domenica 30 marzo alle ore 17.30 arbitri dell'incontro Pasquale De Simone e Ruben Cioffi. Prossimo impegno interno il 5 aprile con il Pomezia.